Australian Open 2022, Jannik Sinner affronterà il lucky-loser Joao Sousa al primo turno: ha perso il precedente! (Di venerdì 14 gennaio 2022) Jannik Sinner affronterà Joao Sousa al primo turno degli Australian Open 2022, primo Slam della stagione di tennis in programma sul cemento di Melbourne dal 17 al 30 gennaio. L’azzurro attendeva di conoscere l’avversario per il suo esordio nella competizione e lo ha conosciuto al termine delle qualificazioni: si tratta di un lucky-loser, sconfitto dal moldavo Radu Albot nel turno decisivo delle qualificazioni e ripescato in virtù di alcune rinunce al tabellone principale. Un accoppiamento decisamente favorevole per l’altoatesino, che se la dovrà vedere contro il non irresistibile portoghese. Il nostro portacolori partirà con tutti i favori del ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022)aldegliSlam della stagione di tennis in programma sul cemento di Melbourne dal 17 al 30 gennaio. L’azzurro attendeva di conoscere l’avversario per il suo esordio nella competizione e lo ha conosciuto al termine delle qualificazioni: si tratta di un, sconfitto dal moldavo Radu Albot neldecisivo delle qualificazioni e ripescato in virtù di alcune rinunce al tabellone principale. Un accoppiamento decisamente favorevole per l’altoatesino, che se la dovrà vedere contro il non irresistibile portoghese. Il nostro portacolori partirà con tutti i favori del ...

Advertising

fanpage : Novak #Djokovic non giocherà gli Australian Open. Il tennista numero 1 al mondo è stato espulso dall'Australia… - Agenzia_Ansa : Il ministero dell'immigrazione australiano ha annullato per la seconda volta il visto di Novak Djokovic, il tennist… - repubblica : Australian Open, Djokovic scaricato dagli altri tennisti: 'Ci fa sentire idioti' [di Paolo Rossi] - bod_5arts : RT @lercionotizie: #ultimora Caso Djokovic, De Luca vieta lo svolgimento degli Australian Open - cristinalove79 : RT @Zziagenio78: Altro numero pazzesco di Djokovic, in un giorno è passato dal tabellone degli Australian Open a quello delle partenze -