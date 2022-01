Tragedia sfiorata | James Rodriguez salva la vita a Coulibaly VIDEO

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Unaper fortuna prontamente sventata, un’altra nel mondo del calcio che riporta alla memoria quella recente di Eriksen a Euro 2020,to dall’intervento tempestivo di Simon Kjaer. Stavolta il protagonista è stato l’ex Real Madrid: ecco cosa è successo. Attimi di paura in Qatar sabato nel corso del match tra Al Rayyan e Al Wakrah quando l’ex giocatore del Real Madridsi è reso protagonista di untaggio nei confronti di Ousmanenella partita di Qatar Stars League tra Al Rayyan e All Wakrah. Il difensore è crollato improvvisamente a terra privo di sensi. Il primo a soccorrerlo è stato il colombiano che era il più vicino ed è intervenuto prontamente aggiustato la testa del 32enne per ...

Momenti di grande paura durante la partita tra Al - Rayyan e Al - Wakrah ,a Doha. Il difensore della squadra ospite Ousmane Coulibaly è crollato in campo nei minuti finali del primo tempo e sul risultato di 1 - 0. Il calciatore è stato rianimato dal ...