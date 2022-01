Stop ai tamponi in parafarmacia, l’ombra delle lobby: “Mandelli presidente dei farmacisti e deputato? Le sue sono solo opinioni…” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ieri è finita quasi in rissa e il caso politico monta ancora. Perché il sospetto che al Senato si sia scatenata la lobby dei farmacisti pur di impedire che le parafarmacie possano effettuare i test anti Covid è forte. LeU e i 5 Stelle gridano allo scandalo per la bocciatura grazie ai voti di centrodestra e Italia Viva degli emendamenti al decreto sul super green pass presentati per liberalizzare i tamponi e soprattutto ridurre file diventate chilometriche. Il Movimento 5 stelle prevede di rifarsi sotto approfittando del decreto Milleproroghe alla Camera come spiega su facebook Stefania Mammì: “Presenterò un emendamento al decreto Milleproroghe che chiede di consentire alle parafarmacie di poter effettuare test molecolari ed antigenici rapidi”. Ma il dubbio è con quanta fortuna dopo che la possibilità di approvare la norma, nonostante ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ieri è finita quasi in rissa e il caso politico monta ancora. Perché il sospetto che al Senato si sia scatenata ladeipur di impedire che le parafarmacie possano effettuare i test anti Covid è forte. LeU e i 5 Stelle gridano allo scandalo per la bocciatura grazie ai voti di centrodestra e Italia Viva degli emendamenti al decreto sul super green pass presentati per liberalizzare ie soprattutto ridurre file diventate chilometriche. Il Movimento 5 stelle prevede di rifarsi sotto approfittando del decreto Milleproroghe alla Camera come spiega su facebook Stefania Mammì: “Presenterò un emendamento al decreto Milleproroghe che chiede di consentire alle parafarmacie di poter effettuare test molecolari ed antigenici rapidi”. Ma il dubbio è con quanta fortuna dopo che la possibilità di approvare la norma, nonostante ...

