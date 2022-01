Sampdoria | si lavora sul mercato | gli obiettivi

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Ladel neo presidente Lanna continua a muoversi sul. Due le necessità al momento: un portiere e un esterno offensivo. In porta infatti l’infortunio di Audero (fuori almeno un mese) ha cambiati i piani del club, costringendo i blucerchiati a cercare un’alternativa. Il prescelto è Luigi Sepe, in uscita dal Parma. Come riportato da Nicolò Schira, il ds Faggiano questa mattina ha incontrato l’agente del giocatore. Per quanto riguarda l’attacco invece si cerca un’alternativa a Damsgaard, fuori ormai da Ottobre. Sono tre i nomi sondati dalla dirigenza: Vincenzo Grifo del Friburgo, Fabio Borini del Karagümrük e Filippo Falco. Proprio l’ex Lecce è la scelta principale: il giocatore sembra disposto a lasciare la Stella Rossa e sarebbe molto gradito a D’Aversa. Thomas Cambiaso

Il Pisa lavora sul mercato. I nomi più caldi in questa fase di mercato sono Ernesto Torregrossa della Sampdoria, su cui si muovono diversi club di Serie B, e Adam Buksa del New England Revolution.