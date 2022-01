Salernitana | l’attaccante ha deluso le aspettative | possibile cessione immediata?

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 13 gennaio 2022)era stato scelto dallaproprio perché in grado di segnare valanghe di gol e risultare decisivo nei traguardi finali dei club in cui ha militato. O meglio, nel club in cui ha prevalentemente militato: il Crotone. E i granata sembravano anche la scelta giusta perstesso: rimanere in Serie A per continuare a segnare valanghe di gol. Ed era pure supportato da una gloria del calcio recente come Franck Ribéry. Eppure nulla, non è stato decisivo!, Simy sempre più vicino alla: probabile ritorno in Serie B?, Simy, addio Simy è forse l’acquisto che fin qui hadi più in tutta la Serie A. Arrivato in quel di Salerno con l’obiettivo di rimanere in Serie A e condurre i ...