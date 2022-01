Mattia di Amici scoppia a piangere perché potrebbe ritirarsi ad un passo dal serale (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il serale di Amici è sempre più vicino e Mattia, il ballerino di Raimondo Todaro, potrebbe non parteciparci. In questi giorni, infatti, Mattia Zenzola si è infortunato al piede ed è stato obbligato ad interrompere le lezioni “per almeno tre settimane”. Al termine del riposo forzato, qualora il piede non fosse guarito, il suo destino sarebbe segnato: ritiro per infortunio. Quando Maria De Filippi glielo ha comunicato, il ballerino è scoppiato a piangere. “Avrei preferito andare via con una sfida, non per una cosa del genere. Il mio sogno era entrare qui. Dopo tutto quello che ho passato quest’anno con papà, che non è stato bene, quando mi hanno chiamato per venire qua ero la persona più felice del mondo. Se dovessi tornare a casa per questa cosa non mi scenderà giù ... Leggi su biccy (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ildiè sempre più vicino e, il ballerino di Raimondo Todaro,non parteciparci. In questi giorni, infatti,Zenzola si è infortunato al piede ed è stato obbligato ad interrompere le lezioni “per almeno tre settimane”. Al termine del riposo forzato, qualora il piede non fosse guarito, il suo destino sarebbe segnato: ritiro per infortunio. Quando Maria De Filippi glielo ha comunicato, il ballerino èto a. “Avrei preferito andare via con una sfida, non per una cosa del genere. Il mio sogno era entrare qui. Dopo tutto quello che ho passato quest’anno con papà, che non è stato bene, quando mi hanno chiamato per venire qua ero la persona più felice del mondo. Se dovessi tornare a casa per questa cosa non mi scenderà giù ...

Advertising

AmiciUfficiale : Continua il confronto tra Elena e Paily, una comunicazione importante per Mattia, la decisione di Alice, lo sfogo d… - StraNotizie : Mattia di Amici scoppia a piangere perché potrebbe ritirarsi ad un passo dal serale - _anna0201 : RT @iamlox_: Il senso di Amici in una foto. Forza Mattia, tutti con te. #Amici21 #caroligi - MariaDe37197314 : RT @Superstition_97: Christian: NON TORNERAI A CASA, FIDATI I veri amici si vedono nel momento del bisogno e questa è la dimostrazione. Lo… - emadandrea07 : RT @berryxrivera: christian: 'non tornerai a casa' mattia: 'entrare ad amici era il mio sogno' ?????? #amici21 -