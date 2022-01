Le indagini dei carabinieri sulle fake news contro Sassoli E intanto Becchi si scusa

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Nicola Franzoni potrebbe non essere l’unico a pagare per l’odio social che si è riversato in rete alla notizia della morte del presidente del Parlamento europeo David, quasi tutto riconducibile all’universo antivaccinista e complottista. Il no vax aveva infatti registrato un video in cui insultava pesantementee si diceva “contento” per la sua scomparsa, filmato per il quale era stato denunciato dal coordinatore a Carrara di Italia Viva, Fabrizio Volpi. Ma è notizia di oggi – mentre è aperta la camera ardente al Campidoglio per l’ultimo saluto – che sta per essere aperto formalmente un fascicolo di indagine a Roma. Idel Comando Provinciale della Capitale hanno depositato in procura una prima informativa: su alcuni account Twitter, ma anche su altri social network, sono comparsi diversi post che hanno ...