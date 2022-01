La Lazio prova l'affondo per Casale. Muriqi in uscita (Di giovedì 13 gennaio 2022) Siamo quasi a metà sessione invernale, ma il mercato della Lazio è ancora sostanzialmente fermo al palo. C'è stato fin qui solo qualche movimento in uscita, ma di secondo piano. Escalante è andato in ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 13 gennaio 2022) Siamo quasi a metà sessione invernale, ma il mercato dellaè ancora sostanzialmente fermo al palo. C'è stato fin qui solo qualche movimento in, ma di secondo piano. Escalante è andato in ...

Advertising

Gregion18 : @DalbertGOAT @AmalaTV_ Di Marco si scontra con Patric e va a terra. L'Inter prova comunque a segnare, e non ci rie… - LALAZIOMIA : #Calcio Calciomercato, la Lazio prova l’affondo per Casale. Muriqi in uscita - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: La Lazio prova l’affondo per Casale. Muriqi in uscita - sportli26181512 : La Lazio prova l’affondo per Casale. Muriqi in uscita: La Lazio prova l’affondo per Casale. Muriqi in uscita I cont… - Gazzetta_it : La Lazio prova l’affondo per Casale. Muriqi in uscita -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio prova La Lazio prova l'affondo per Casale. Muriqi in uscita Il Verona valuta il giocatore 10 milioni, una cifra che la Lazio proverà a limare, magari con l'inserimento di una contropartita tecnica. I contatti con il club veneto si sono fatti frequenti nelle ...

Albano Laziale - Rifiuti, sul rinnovo semestrale della discarica nessuno parla dell'interdittiva Antimafia Da settimane raccontiamo la cattiva gestione dei rifiuti nel Lazio e questo ultimo atto ne è l'ennesima prova. L'ordinanza firmata dalla Raggi sei mesi fa è stata presa come spunto per attacchi ...

La Lazio prova l’affondo per Casale. Muriqi in uscita La Gazzetta dello Sport Lazio, verso la Salernitana: come si concluse la gara di andata? – VIDEO Sabato la Lazio raggiungerà Salerno per affrontare i granata, appuntamento alle 18:00 all’Arechi. I ragazzi di Sarri sono chiamati a dare una prova di riscatto dopo Milano. In attesa del match la ...

Milan, sfumato Botman si prova a soffiare un giocatore alla Lazio Botman rimarrà a Lille almeno fino a giugno. Il club francese ha tolto l’olandese dal mercato. A questo punto il Milan deve stringere per il centrale. Si è parlato in questi giorni di Bailly, ma ci so ...

Il Verona valuta il giocatore 10 milioni, una cifra che laproverà a limare, magari con l'inserimento di una contropartita tecnica. I contatti con il club veneto si sono fatti frequenti nelle ...Da settimane raccontiamo la cattiva gestione dei rifiuti nele questo ultimo atto ne è l'ennesima. L'ordinanza firmata dalla Raggi sei mesi fa è stata presa come spunto per attacchi ...Sabato la Lazio raggiungerà Salerno per affrontare i granata, appuntamento alle 18:00 all’Arechi. I ragazzi di Sarri sono chiamati a dare una prova di riscatto dopo Milano. In attesa del match la ...Botman rimarrà a Lille almeno fino a giugno. Il club francese ha tolto l’olandese dal mercato. A questo punto il Milan deve stringere per il centrale. Si è parlato in questi giorni di Bailly, ma ci so ...