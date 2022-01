GF Vip, “Maleducato, questa non te la perdono!”: la furia di Katia Ricciarelli stavolta è diretta a loro (Di giovedì 13 gennaio 2022) Non c’è pace per Katia Ricciarelli che ieri sera si è infuriata con altri due coinquilini: una nuova lite ha animato la casa del GF Vip. Katia Ricciarelli è stata protagonista della serata di ieri al GF Vip: da qualche giorno, il soprano lamenta la presenza, a suo avviso fastidiosa, di Barù, tra gli ultimi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 13 gennaio 2022) Non c’è pace perche ieri sera si è inta con altri due coinquilini: una nuova lite ha animato la casa del GF Vip.è stata protagonista della serata di ieri al GF Vip: da qualche giorno, il soprano lamenta la presenza, a suo avviso fastidiosa, di Barù, tra gli ultimi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

zazoomblog : Gf Vip Katia furibonda contro Davide: Che brutto sto! Maleducato la prossima volta ti tiro uno…” - #Katia… - ElisaDiGiacomo : Grande Fratello Vip, Katia sbotta con Davide: 'Maleducato, non te la perdono' (Clip) - Italia_Notizie : Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli furiosa contro Davide Silvestri: “Ti tiro una sberla, maleducato. Questa non… - desiree_mela : @__misscarmela @Ri_Ghetto ad ogni reazione corrispondi un'azione uguale o contraria, sono in una casa in cui stare… - bassotti_banda : RT @DaliaRossi: @remxari @Viperissima_ Be lulu è di una maleducazione pazzesca...si atteggia a vip per la casa come fosse qualcuno...ridico… -