Geco Expo | arriva la fiera tridimensionale | al via contest smart talk per startup e imprese

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Si lavora a pieno ritmo perre alla data di inizio di, ladell’ecosostenibilità che tornerà dal 1 al 4 marzo sulla piattaforma virtuale nata durante la pandemia. E sono aperte fino all’8 febbraio le candidature al, spazio dedicato ai progetti di sostenibilità e biodiversità, suddiviso quest’anno in due categorie: la prima pere idee da sostenere, la seconda, pergià avviate ed aziende con un prodotto già validato sul mercato. Un video-che l’anno scorso è stato vinto da prodotti imprenditoriali come Biova Beer, la birra realizzata recuperando il pane invenduto per contrastare lo spreco alimentare, ed EcoAllene di ...

Advertising

ItaliaStartUp_ : La fiera tridimensionale GECO Expo apre le iscrizioni al contest smart talk per startup e imprese - AmbienteAmbienti - RubenRotundo : La fiera tridimensionale GECO Expo apre le iscrizioni al contest smart talk per startup e imprese -

Ultime Notizie dalla rete : Geco Expo

LifeGate

Si lavora a pieno ritmo per arrivare alla data di inizio di, la fiera tridimensionale dell'ecosostenibilità che tornerà dal 1° al 4 marzo sulla piattaforma virtuale nata durante la pandemia. E sono aperte fino all'8 febbraio le candidature al ...Torna, la fiera virtuale in 3D sulla sostenibilità, la cui seconda edizione si terrà dall'1 al 4 marzo 2022, con un percorso ricco di appuntamenti che approfondirà 5 aree tematiche (Energia ...Seconda edizione per Geco - The Sustainability Expo, con due nuove aree tematiche e momenti di confronto per parlare di stile di vita green. Tutto virtuale.Mancano poche settimane a GECO Expo, la fiera virtuale in 3D sull’ecosostenibilità, caratterizzata da un ambiente altamente immersivo, personalizzabile e interattivo. Aperte, fino all’8 febbraio, le c ...