Doc 2, chi è Luca Argentero? Età, moglie, figli, primo matrimonio, film, Grande Fratello, altezza, peso, fisico, Domenica In, Instagram (Di giovedì 13 gennaio 2022) Luca Argentero, dalla notorietà avuta con la partecipazione come concorrente al Grande Fratello a protagonista della serie tv di successo Doc 2, è tra gli attori italiani quello con il maggiore sex appeal. Conosciamolo meglio Leggi anche: Matilde Gioli: età, fidanzato, programmi tv e film, Doc, Gomorra, cavaliere della Repubblica, altezza, incidente, Instagram Chi è... Leggi su donnapop (Di giovedì 13 gennaio 2022), dalla notorietà avuta con la partecipazione come concorrente ala protagonista della serie tv di successo Doc 2, è tra gli attori italiani quello con il maggiore sex appeal. Conosciamolo meglio Leggi anche: Matilde Gioli: età, fidanzato, programmi tv e, Doc, Gomorra, cavaliere della Repubblica,, incidente,Chi è...

Advertising

JeriCool94 : Non avendo occasione di godermi #DOC in prima visione stasera ne ho approfittato dell'anteprima su RaiPlay Sicuram… - LauraBini11 : #DocNelleTueMani2 Grazie a mia madre (??), il mio umore della giornata è peggiorato, perciò non mi interessa chi viv… - marcolfa_doc : @GoldenDaveMno @dDinoPirri a tutte segue un certificato dell'ASL dopo to ore/giorni/mesi/anni che arriva sul fascic… - doppiam79 : @Aleeegue Forza Udinese non riuscirei mai a dirlo e purtroppo Macs non sarà mai cacciato. Per il resto penso siano… - Marlin_doc : @wushurabbit Ronzulli chi? -