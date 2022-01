Di Battista e la frase su Draghi | “Mi è uscita un po’ male…” – Video

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Marionon capisce niente di politica e poco di economia? “Mi èun po’”. Alessandro Di, ospite di Omnibus su La7, torna sullacon cui martedì, nello studio di Cartabianca, ha bocciato senza appello il premier Mario). “Esiste un mondo reale -dice oggi Di-. E’ evidente cheabbia fatto un cursus honorum importante. Un conto sono i titoli accademici, un altro è tenere d’occhio l’economia reale che oggi non ha nulla a che vedere con i parametri di Maastricht e con il pil. Ci sono persone che si sono impoverite in maniera drammatica in pandemia e persone che si sono arricchite”, dice l’ex esponente M5S. L'articolo proviene da Italia Sera.

Adnkronos

Alessandro Di, ospite di Omnibus su La7, torna sullacon cui martedì, nello studio di Cartabianca, ha bocciato senza appello il premier Mario Draghi (Video) . "Esiste un mondo reale - ...L'ironia del web non perdona: ladi Alessandro Disul premier Draghi ha scatenato le menti creative degli internauti, che con l'hashtag 'Dibba.11.22' hanno mandato dritto in tendenza ...Mario Draghi non capisce niente di politica e poco di economia? "Mi è uscita un po' male…". Alessandro Di Battista, ospite di Omnibus su La7, torna sulla frase con cui martedì, nello studio di Cartabi ...