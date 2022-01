Covid: Russia, 21.155 nuovi casi in 24 ore 'Picco dal 28/12' (Di giovedì 13 gennaio 2022) In Russia nel corso dell'ultima giornata sono stati registrati 21.155 nuovi casi di Covid - 19, il numero più alto di casi accertati in un giorno dallo scorso 28 dicembre: lo riporta Novaya Gazeta ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 gennaio 2022) Innel corso dell'ultima giornata sono stati registrati 21.155di- 19, il numero più alto diaccertati in un giorno dallo scorso 28 dicembre: lo riporta Novaya Gazeta ...

Advertising

Uedrus : @ecomstation1 @SignorErnesto @alecolace @micheleboldrin @SilvestriMd Immagino. Comunque gran parte del blocco ex so… - Catitaidola : RT @limesonline: ???? Il mondo oggi Le accuse alla Russia sui prezzi del gas e altre notizie interessanti via @FedericoPetroni analisi… - ECrivellaro : RT @limesonline: ???? Il mondo oggi Le accuse alla Russia sui prezzi del gas e altre notizie interessanti via @FedericoPetroni analisi… - greenpassnews : Il Kazakistan ha un conflitto d'élite che colpisce anche Russia, Cina e Turchia - - Ecatetriformis : ???? Le accuse alla Russia sui prezzi del gas e altre notizie interessanti -