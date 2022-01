Caso Pamela, la famiglia: «In Cassazione ultimo atto. Ma Oseghale non è l’unico colpevole» (Di giovedì 13 gennaio 2022) «Morte di Pamela, ultimo atto. Domani, 14 gennaio 2022, inizierà a Roma, nella sua città, il processo in Cassazione. Imputato: Innocent Oseghale, accusato e condannato, nei due precedenti gradi di giudizio, all’ergastolo, per aver violentato, ucciso con due coltellate, depezzato in più di venticinque parti, disarticolato chirurgicamente, decapitato, scuoiato, scarnificato, asportato di tutti i suoi organi interni, esanguato, messo in due trolley ed abbandonato sul ciglio della strada questa giovane ragazza di appena 18 anni, diventata troppo presto ed in maniera certamente innaturale (un genitore non può sopravvivere al proprio figlio, né un nonno ad una nipote) nostro angelo». È quanto scrive, in un post su Fb, la famiglia di Pamela Mastropietro, la 18enne romana ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 13 gennaio 2022) «Morte di. Domani, 14 gennaio 2022, inizierà a Roma, nella sua città, il processo in. Imputato: Innocent, accusato e condannato, nei due precedenti gradi di giudizio, all’ergastolo, per aver violentato, ucciso con due coltellate, depezzato in più di venticinque parti, disarticolato chirurgicamente, decapitato, scuoiato, scarnificato, asportato di tutti i suoi organi interni, esanguato, messo in due trolley ed abbandonato sul ciglio della strada questa giovane ragazza di appena 18 anni, diventata troppo presto ed in maniera certamente innaturale (un genitore non può sopravvivere al proprio figlio, né un nonno ad una nipote) nostro angelo». È quanto scrive, in un post su Fb, ladiMastropietro, la 18enne romana ...

