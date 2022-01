Calciomercato Juventus – Dall’Argentina: “Dybala non rinnova” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Le ultime news sul Calciomercato della Juventus: Paulo Dybala si sarebbe irritato per l'offerta bianconera al ribasso. E ora ne ascolta altre Leggi su pianetamilan (Di giovedì 13 gennaio 2022) Le ultime news suldella: Paulosi sarebbe irritato per l'offerta bianconera al ribasso. E ora ne ascolta altre

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato @juventusfc | L'@Arsenal insiste per #Arthur e i bianconeri guardano a #LoftusCheek del @ChelseaFC - DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, torna di moda l'idea #Depay: presto nuovo sondaggio con il @FCBarcelona - Gazzetta_it : La Juve vuole Azmoun, il bomber iraniano che sussurra ai cavalli #calciomercato - infoitsport : Calciomercato Juventus – Dall’Argentina: “Dybala non rinnova” - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @juventusfc - @CLMerlo: '@PauDybala_JR non rinnova' - #Calcio @SerieA #SerieA #SerieATIM #JuventusFC #Juve… -