Aldo Montano lancia una frecciatina ad Alex Belli e manda un messaggio a Gianmaria

Leggi su biccy

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Grande sportivo, ma diciamo la verità, al GF Vipnon ha creato dinamiche rilevanti, se non la lite (ai limiti dello scontro fisico) con. I due hanno iniziato il loro percorso al Grande Fratello Vip da amici, ma dopo la violenta discussione non sono più riusciti a ricostruire il rapporto che avevano prima. Per questo un giornalista di Chi ha chiesto allo sportivo toscano se tornerà mai ad essere amico del ‘man’.è stato chiaro e ha dichiarato che lui edifficilmente saranno amici fuori dal reality ed ha ancheto una shade dicendo che conè tutto troppo ‘pittoresco‘ (io avrei usato ‘artistico-telepatico‘). “Direi che per come stavano andando le cose con lui lo scontro era inevitabile. Con lui è tutto troppo ...