(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen (Adnkronos) - La presidente del Senato Elisabetta Casellati ha comunicato all'Aula di palazzo Madama la proclamazione anella circoscrizione Estero America di Fabio, "in base alla deliberazione della Giunta per le immunità"., del Pd,così a Adriano Cario, decaduto per una vicenda di brogli elettorali.

Advertising

TV7Benevento : **Senato: Porta (Pd) proclamato senatore, subentra a Cario**... - ClementiF : RT @StefanoCeccanti: e ora siamo 1008 SENATO: CASELLATI PROCLAMA PORTA, SUBENTRA A CARIO La presidente del Senato Elisabetta Casellati ha… - MattiaGallo17 : RT @lucianoghelfi: Storico: al #Senato la presidente #Casellati proclama l’elezione di Fabio #Porta (#PD), che subentra a #Cario (eletto ne… - VincenzoOrab96 : RT @lucianoghelfi: Storico: al #Senato la presidente #Casellati proclama l’elezione di Fabio #Porta (#PD), che subentra a #Cario (eletto ne… - cmqpiena : RT @lucianoghelfi: Storico: al #Senato la presidente #Casellati proclama l’elezione di Fabio #Porta (#PD), che subentra a #Cario (eletto ne… -

Ultime Notizie dalla rete : **Senato Porta

Il Sannio Quotidiano

..."sogno di un'Europa sempre più coesa e solidale"è quel che di Sassolicon se' il presidente della Camera, Roberto Fico. Ne ha "ammirato l'inconfondibile tratto umano" la presidente del, ...Ma in quel caso, ha fatto capire stasera a '' Salvini, occorrerebbe non certamente un ...capo dello Stato era tornato in auge durante la riunione di gruppo del Movimento 5 stelle alIl lingotto è balzato a 1.820 dollari l'oncia dopo il discorso di Powell al Senato, ma è lontano dal livello di resistenza a 1.830/1.832 dollari. Secondo gli esperti il principale catalizzatore sarà i ...All'indomani della conferenza stampa in cui Draghi più che dire non ha detto, nel M5s non si vedono soluzioni per sbloccare lo stallo del Quirinale ...