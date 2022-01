(Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Ladel riscaldamento delle scuole èlocali. Il problema c’è e se ne dovrebbe prendere atto disponendo di impianti più moderni ed effici. Ma le finestre andrebbero tenute aperte periodicamente, non sempre come spesso avviene”. Così all’Adnkronos il presidente dell’Associazione nazionale, Antonelloche guardando all’alternativa finestre aperte, sanificatori dell’aria ed aeratori, afferma: “Impossibile per noi fare impianti di aerazione nelle scuole. Li devono costruire glilocali. Altra cosa sono i sanificatori che, a differenza dei sistemi di aerazione, sarebbero acquistabili con i 350 mln del fondo del decreto-legge 73/2021 e costano tra i 500 e i 1000 euro l’uno. Ma di fatto sono un’opzione non praticabile”. ...

Advertising

StraNotizie : Scuola: Giannelli (presidi), 'fa freddo? La responsabilità è degli enti locali' - TV7Benevento : Scuola: Giannelli (presidi), 'fa freddo? La responsabilità è degli enti locali'... - italiaserait : Scuola: Giannelli (presidi), ‘fa freddo? La responsabilità è degli enti locali’ - sulsitodisimone : Scuola: Giannelli (presidi), 'fa freddo? La responsabilità è degli enti locali' - fisco24_info : Scuola: Giannelli (presidi), 'fa freddo? La responsabilità è degli enti locali': Sanificatori aria in alternativa a… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Giannelli

...non significa che gli attori dellanon siano impegnati per il ritorno in presenza. A chiarirlo è intervenuto il il presidente dell'Anp (Associazione nazionale presidi) Antonello. 'Le ...... dice intanto il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, Antonello,in merito ... Ricordo che quando eravamo piccoli i vaccini, che all'epoca erano obbligatori, si facevano a. Si ...Condividi questo articolo:Roma, 12 gen. (Adnkronos) – “La responsabilità del riscaldamento delle scuole è degli enti locali. Il problema c’è e se ne dovrebbe prendere atto disponendo di impianti più m ...Dad non solo in zona rossa. È quanto le Regioni chiederanno al Governo con l'intento di rivedere i criteri e le competenze sulla sospensione delle attività ...