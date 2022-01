Quando il blocco di internet è il segnale di un tentato golpe

Leggi su formiche

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Secondo i dati di Netblocks, l’osservatorio che monitora le interruzioni dinel mondo, lunedì 10 gennaio in Burkina Faso la rete è stata messa fuori uso per 15 ore (fino alle 6 di mattina di martedì) e questo potrebbe far supporre che il governo di Ouagadougou abbia respinto un tentativo di colpo di stato. Le informazioni raccolte sono corroborate da testimonianze dirette emerse nel corso della giornata di martedì sui social network a proposito della chiusura di. Inoltre le autorità burkinabé hanno hanno ordinato l’arresto di diverse figure tra i militari e le forze di sicurezza. Per vari mesi, il governo del Paese dell’Africa occidentale ha temuto che alcuni ufficiali tentassero un colpo di stato. Il Burkina Faso ha affrontato crescenti sfide di sicurezza negli ultimi anni, portando al malcontento tra i cittadini e nei ranghi della ...