Luca Argentero: che titolo di studio ha? L’attore è laureato: ecco l’università che ha frequentato (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sapevate che Luca Argentero è laureato? Molti si chiedono quale titolo di studio abbia L’attore, oggi amato protagonista di Doc – Nelle tue mani: eccovi accontentati! Leggi anche: Luca Argentero al Grande Fratello: chi c’era nella sua edizione? Chi erano i concorrenti? Chi ha vinto? Luca Argentero: titolo di studio e università Luca Argentero, classe… L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sapevate che? Molti si chiedono qualediabbia, oggi amato protagonista di Doc – Nelle tue mani:vi accontentati! Leggi anche:al Grande Fratello: chi c’era nella sua edizione? Chi erano i concorrenti? Chi ha vinto?die università, classe… L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

RollingStoneita : -1 alla nuova attesissima stagione della serie-fenomeno. Intanto ecco un contenuto in esclusiva, starring Luca Arge… - crowsandcups : finito di thirstare per luca argentero scendo in salotto chi mi trovo in tv LUCA ARGENTERO un po’ di pace non ho scelto io questa vita - _peaceloveteen : Vi segnalo luca argentero su rai1 che parla di doc - rachebx : RT @DardiValentina: IL DOPPIAGGIO DI LUCA ARGENTERO #DocNelleTueMani2 - DardiValentina : IL DOPPIAGGIO DI LUCA ARGENTERO #DocNelleTueMani2 -