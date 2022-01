LIVE Biathlon, Sprint donne Ruhpolding 2022 in DIRETTA: Wierer ritrovata: è terza! E. Oeberg in testa (Di mercoledì 12 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.14: Un altro errore per Vittozzi in piedi, è staccatissima. Vasnectova senza errori è la migliore delle russe dopo due poligoni 15.13: Braisaz commette un errore in piedi e se la giocherà con Wierer per il podio. Ha 10? di ritardo dall’azzurra che però nell’ultimo giro è andata forte 15.12. E’ TERZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA WIEREEEEEEEEEEEEER!!! Potrebbe fialmente aver sfatato il tabu del podio e comunque vada è una grande gara! 29? di ritardo da E. Oeberg, è andata fortissimo nell’ultimo giro 15.11: Bene in spinta una Wierer ritrovata. Ci prova fino in fondo l’azzurra 15.10: Wierer ha rimontato. E’ a 2? dalla bielorussa quando mancano 800 metri al traguardo. Deve dare tutto per il podio! 15.10: Alimbekava taglia il traguardo al ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.14: Un altro errore per Vittozzi in piedi, è staccatissima. Vasnectova senza errori è la migliore delle russe dopo due poligoni 15.13: Braisaz commette un errore in piedi e se la giocherà conper il podio. Ha 10? di ritardo dall’azzurra che però nell’ultimo giro è andata forte 15.12. E’ TERZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA WIEREEEEEEEEEEEEER!!! Potrebbe fialmente aver sfatato il tabu del podio e comunque vada è una grande gara! 29? di ritardo da E., è andata fortissimo nell’ultimo giro 15.11: Bene in spinta una. Ci prova fino in fondo l’azzurra 15.10:ha rimontato. E’ a 2? dalla bielorussa quando mancano 800 metri al traguardo. Deve dare tutto per il podio! 15.10: Alimbekava taglia il traguardo al ...

