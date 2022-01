Il gossip aveva mandato nel caos i fan della coppia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Fedez-Ferragni, sfilate e critiche guarda le foto Da oggi, nei trattati di matematica dovrà essere inserita una nuova equazione. “Niente fede al dito=matrimonio in crisi e prossimo alla rottura”. Questo, almeno, è quello che trapela dal mondo dei social, in subbuglio da qualche giorno. Leggi anche › Crisi di coppia? Si può superare con l’Aikido e l’Arte della Pace Molti follower di Fedez, 32 anni, e Chiara Ferragni, 34, si sono infatti accorti che il rapper non indossa più la fede ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Fedez-Ferragni, sfilate e critiche guarda le foto Da oggi, nei trattati di matematica dovrà essere inserita una nuova equazione. “Niente fede al dito=matrimonio in crisi e prossimo alla rottura”. Questo, almeno, è quello che trapela dal mondo dei social, in subbuglio da qualche giorno. Leggi anche › Crisi di? Si può superare con l’Aikido e l’ArtePace Molti follower di Fedez, 32 anni, e Chiara Ferragni, 34, si sono infatti accorti che il rapper non indossa più la fede ...

