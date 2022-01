Green pass, isolamento e vaccini: tutte le risposte ai dubbi dei lettori. Hai una domanda? Scrivici e ti rispondiamo (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Molte persone ci segnalano difficoltà a orientarsi con le tante regole adottate dal governo nazionale e regionale sul Covid-19. E molti ci segnalano difficoltà a comprendere come uscire dall’isolamento, sia perché le procedure non sono chiare, sia perché sono cambiatem sia perché le Asl spesso non sono più raggiungibili Leggi su iltirreno.gelocal (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Molte persone ci segnalano difficoltà a orientarsi con le tante regole adottate dal governo nazionale e regionale sul Covid-19. E molti ci segnalano difficoltà a comprendere come uscire dall’, sia perché le procedure non sono chiare, sia perché sono cambiatem sia perché le Asl spesso non sono più raggiungibili

Advertising

Agenzia_Ansa : Alberghi e ristoranti vuoti nel primo giorno di super green pass. Lo denuncia in una nota Tni Italia che stima per… - borghi_claudio : Accendo la televisione e a @Ariachetira mi tocca vedere un'indegna aggressione a @Pinokabras iniziata con la solita… - AlexBazzaro : Quindi l’Ema e l’Oms, non dei debosciati no vax, ci dicono candidamente che gli attuali vaccini sono superati e che… - ImLost73 : RT @Corriere: «Bisogna far di tutto per convincere, poi però bisogna passare alle misure drastiche: se non vuoi il green pass, ti diamo il… - orizzontescuola : Covid, Speranza: “Il Governo continuerà a puntare sul Green Pass. Ad oggi 194 milioni di certificati scaricati” -