Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli contro Manuel Bortuzzo: «Spero che esca, è diventato cattivo, non lo voglio» (VIDEO) (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Manuel Bortuzzo, dopo diversi mesi di GF Vip 6, ha iniziato solamente ora a esporsi sulle dinamiche create all’interno della casa dagli altri gieffini. Da quando è uscito Aldo Montano, infatti, il giovane nuotatore dice ciò che pensa e si fa sentire decisamente di più! Durante la puntata in diretta del reality, Manuel ha nominato... Leggi su donnapop (Di mercoledì 12 gennaio 2022), dopo diversi mesi di GF Vip 6, ha iniziato solamente ora a esporsi sulle dinamiche create all’interno della casa dagli altri gieffini. Da quando è uscito Aldo Montano, infatti, il giovane nuotatore dice ciò che pensa e si fa sentire decisamente di più! Durante la puntata in diretta del reality,ha nominato...

Advertising

La7tv : #lariachetira @EnricoLetta: '#DavidSassoli ha cambiato la storia europea con tante scelte importanti e fondamentali… - VanityFairIt : L'infelice uscita della Ricciarelli che dice a Lulù Selassiè di «andare a scuola al suo Paese» non è che l'ennesima… - Corriere : Gf Vip, Ricciarelli e le frasi razziste a Lulù: Vai a studiare al tuo paese» In molti chiedono la squalifica - Twentydollars12 : @iamrosevillain guarda il grande fratello - thecoolmauri : RT @papito1492: Aspetto estetico, onestà e intelligenza sono del tutto indipendenti. Lo dico perché ormai la politica, soprattutto per le… -