Advertising

benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Covid, Palù (Aifa): sì a dati settimanali o più diluiti #covid - Paolo22901759 : #COVID: Palù (Aifa), dati settimanali o più diluiti “E noi glie dimo e noi glie famo, c’hai messo l’acqua e nun te pagamo” - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Palù (Aifa): sì a dati settimanali o più diluiti #covid - MediasetTgcom24 : Covid, Palù (Aifa): sì a dati settimanali o più diluiti #covid - MarcelloGreco7 : #Covid: #emergenza sanitaria smentita dai dati.Dati #AGENAS su terapie intensive e ricoveri escludono emergenza. Pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Palù

L'HuffPost

So però che l'impatto del numero dei malatiin area medica con una modalità di conteggio ...dare la risposta definiva in quanto i dati sono preliminari ( leggi qui l'intervista al virologo)".'Sarei favorevole ad una comunicazione settimanale o più istituzionale o forse anche più diluita'. Così il presidente dell'Aifa, Giorgio, sottolineando di ritenere arrivato il momento per 'cominciare a palare della differenza tra infezione e malattia, perché ci sono vari gradi di malattia. Essere positivi non vuol dire essere ...