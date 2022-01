COVID, il bollettino dell’Asl di Avellino: la mappa dei contagi in Irpinia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 2.691 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 341 persone: – 2, residenti nel comune di Altavilla Irpina; – 1, residente nel comune di Andretta; – 4, residenti nel comune di Ariano Irpino; – 13, residenti nel comune di Atripalda; – 17, residenti nel comune di Avella; – 57, residenti nel comune di Avellino; – 2, residenti nel comune di Baiano; – 18, residenti nel comune di Bisaccia; – 2, residenti nel comune di Calitri; – 1, residente nel comune di Caposele; – 1, residente nel comune di Carife; – 2, residenti nel comune di Casalbore; – 9, residenti nel comune di Cervinara; – 2, residenti nel comune di Cesinali; – 1, residente nel comune di Chiusano di San Domenico; – 3, residenti nel comune di Contrada; – 4, residenti nel comune di Fontanarosa; – 8, residenti nel comune ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 2.691 tamponi effettuati sono risultate positive al341 persone: – 2, residenti nel comune di Altavilla Irpina; – 1, residente nel comune di Andretta; – 4, residenti nel comune di Ariano Irpino; – 13, residenti nel comune di Atripalda; – 17, residenti nel comune di Avella; – 57, residenti nel comune di; – 2, residenti nel comune di Baiano; – 18, residenti nel comune di Bisaccia; – 2, residenti nel comune di Calitri; – 1, residente nel comune di Caposele; – 1, residente nel comune di Carife; – 2, residenti nel comune di Casalbore; – 9, residenti nel comune di Cervinara; – 2, residenti nel comune di Cesinali; – 1, residente nel comune di Chiusano di San Domenico; – 3, residenti nel comune di Contrada; – 4, residenti nel comune di Fontanarosa; – 8, residenti nel comune ...

Advertising

CarloVerdelli : Pare che il governo stia pensando sul serio di dare il bollettino Covid non più ogni sera ma una volta a settimana… - petergomezblog : Covid, dal sottosegretario Costa a Greco (Cts) il fronte che vuole cancellare i nuovi contagiati dal bollettino quo… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Hanno superato quota 2 milioni gli attualmente positivi al Covid in Italia: sono 2.004.597, secondo il… - CarmeloMontana2 : RT @CarloVerdelli: Pare che il governo stia pensando sul serio di dare il bollettino Covid non più ogni sera ma una volta a settimana per n… - SassiLive : +++VACCINO ANTI COVID IN BASILICATA, SOMMINISTRATE 6807 DOSI IL 11 GENNAIO. ANTICIPAZIONE BOLLETTINO 11 GENNAIO: 93… -