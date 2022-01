“Che abbondanza!”, Sophie Codegoni, incidente a luci rosse in casa: “Si è visto tutto” – VIDEO (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sophie Codegoni, su TikTok è recentemente apparso un VIDEO compromettente: l’incidente a luci rosse non è passato inosservato La sensualità di Sophie Codegoni ha rischiato di far capitolare molti suoi compagni d’avventura. Dal giorno in cui è entrata nella casa del “Gf Vip”, la modella milanese ha approfittato di ogni occasione per mettere in mostra L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 12 gennaio 2022), su TikTok è recentemente apparso uncompromettente: l’non è passato inosservato La sensualità diha rischiato di far capitolare molti suoi compagni d’avventura. Dal giorno in cui è entrata nelladel “Gf Vip”, la modella milanese ha approfittato di ogni occasione per mettere in mostra L'articolo proviene da YesLife.it.

mpesquet1 : @theboss_1908 @Gazzetta_it Ma non rompere i cogli0ni pensa ai mai4li tuoi che ne avete in abbondanza - FraterVentus : RT @ganga2410: @GiuseppeConteIT Ogni aiuto chiesto alla UE può rivelarsi un indebitamento oltre misura . È il lavoro che crea ricchezza , n… - settantatre13 : @bzmatteo72 Si, meglio l’abbondanza che la carestia!!!!! ?????? - 2013_caracas : RT @__WolfHeart__: La politica che non c'è, abbondanza di coglioni, farabutti, pecoroni, ladri, furbacchioni, criminali, analfabeti, bastar… - p1c98 : @Carlo314159 @theStewieee @vitalbaa Io non credo abbia senso il confronto, a prescindere. Perchè sono diverse le po… -