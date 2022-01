Caro bollette, Salvini “Serve uno scostamento di bilancio di 30 mld” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il rinCaro delle bollette di luce e gas, l'aumento del costo delle materie prime e della spesa quotidiana sono un'emergenza pari a quella della pandemia da Covid secondo Matteo Salvini. Per questo, il leader della Lega ha chiesto al governo Draghi nuove misure a immediato sostegno di imprese e famiglie con un nuovo scostamento di bilancio pari a “30 miliardi minimo indispensabile”. Per il futuro, invece, apre al dialogo senza pregiudizi sul nucleare di nuovo generazione. Durante la conferenza stampa “Caro bollette ed energia: le proposte della Lega”, nella Sala Salvadori della Camera dei Deputati, Salvini ha dichiarato: “Il Caro bollette luce e gas sarà l'emergenza del 2022 al di là della pandemia. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il rindelledi luce e gas, l'aumento del costo delle materie prime e della spesa quotidiana sono un'emergenza pari a quella della pandemia da Covid secondo Matteo. Per questo, il leader della Lega ha chiesto al governo Draghi nuove misure a immediato sostegno di imprese e famiglie con un nuovodipari a “30 miliardi minimo indispensabile”. Per il futuro, invece, apre al dialogo senza pregiudizi sul nucleare di nuovo generazione. Durante la conferenza stampa “ed energia: le proposte della Lega”, nella Sala Salvadori della Camera dei Deputati,ha dichiarato: “Illuce e gas sarà l'emergenza del 2022 al di là della pandemia. ...

Mov5Stelle : Il caro bollette non è una questione passeggera. Come Movimento continueremo a lavorare in Parlamento e sollecitere… - Mov5Stelle : La propaganda di Salvini sul nucleare ormai è smascherata. Mentre famiglie e imprese sono alle prese con il caro bo… - matteosalvinimi : Bene l’impegno del Presidente Draghi contro il caro bollette per famiglie e imprese: al di là delle discussioni sul… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Caro bollette, Salvini “Serve uno scostamento di bilancio di 30 mld” -… - EnrichettaNegri : RT @Mov5Stelle: Sul caro bollette la Lega non è in grado di mettere in campo ricette serie e coerenti. Il M5s, invece, ha messo sul tavolo… -