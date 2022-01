Calciomercato Juve, e se il sostituto di Chiesa fosse Douglas Costa? (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’infortunio di Chiesa ha gettato nel panico i tifosi Juventini e quelli della Nazionale. Ma se i supporter possono permettersi di essere ancora tristi, gli operatori di mercato della Juventus hanno il compito di trovare un degno sostituto. Le casse sono vuote, le finanze non sono rosee come un tempo e, quindi, non arriverà nessun L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’infortunio diha gettato nel panico i tifosintini e quelli della Nazionale. Ma se i supporter possono permettersi di essere ancora tristi, gli operatori di mercato dellantus hanno il compito di trovare un degno. Le casse sono vuote, le finanze non sono rosee come un tempo e, quindi, non arriverà nessun L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juve Un cappuccino con Sconcerti: Inter - Juve, la classifica non vale. Infatti Inzaghi con la Lazio batteva i bianconeri Il campionato dice semplicemente che l'Inter nel lungo percorso è migliore della Juve, non spiega niente della singola partita. Tra la prima e la quinta di qualunque campionato, la partita unica può ...

L'Atletico Madrid non molla Vlahovic La concorrenza per il 21enne serbo - che non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2023 con la Fiorentina - non manca, dalla Juve all'Arsenal, ma l'Atletico sa di poter contare sul gradimento del ...

Mercato Juve, avanti tutta. Azmoun c'è, ma risale Aubameyang

Lippi: “Non ho mai visto Sanchez su questi livelli” Marcello Lippi ha parlato in vista della finale di Supercoppa Italiana e si è soffermato in particolare su Sanchez e Dybala ...

