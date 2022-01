“Andate via tutti e tre!”: cavalieri allontanati da “Uomini e Donne”. Il motivo è clamoroso (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Andate via tutti e tre!”: cavalieri allontanati da “Uomini e Donne”. Il motivo è davvero clamoroso ed ha lasciato il pubblico di sasso… Oggi, mercoledì 12 gennaio, è andata in onda la seconda parte della scelta di Roberta Giusti. La tronista romana, che ha deciso di lasciare il programma al fianco di Samuele, ha tuttavia L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “via”:da “”. Ilè davveroed ha lasciato il pubblico di sasso… Oggi, mercoledì 12 gennaio, è andata in onda la seconda parte della scelta di Roberta Giusti. La tronista romana, che ha deciso di lasciare il programma al fianco di Samuele, ha tuttavia L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

ladyramnusia : Mi domando come potrei essere un peso io per questa sanità di mafiosi e troie, quando l'ultimo letto che ho occupat… - ladyramnusia : @Corriere Mi domando come potrei essere un peso io per questa sanità di mafiosi quando l'ultimo letto che ho occupa… - BarberoRoxana : @buitre97148061 @itsmeback_ Lavorava in cooperazione con un gruppo di Madrid . Le informazioni non sono andate via con lui - FVLMINE : @caimhar @grearpatience sentite andate via - gattomilanista : L’Inter prende James Bond ed Elio….?!?! Società ridicola andate via -