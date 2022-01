Alessia Marcuzzi rientra in Mediaset? I dettagli (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Secondo i rumor in circolazione Alessia Marcuzzi potrebbe presto tornare a Mediaset. A giugno 2021 la conduttrice aveva dato le sue dimissioni all’emittente televisiva. Alessia Marcuzzi è pronta a tornare in Mediaset? Secondo indiscrezioni – riportate dal Corriere dello Sport – a Mediaset sarebbe già in corso una trattativa per riavere la conduttrice all’interno dello show che l’ha lanciata verso il successo, Le Iene. Al momento sulla questione non vi sono conferme e del resto, solo alcuni mesi fa (per l’esattezza a giugno) era stata la stessa Alessia Marcuzzi a confessare via social di aver deciso di consegnare le sue dimissioni a Mediaset dopo 25 anni di onorato carriera. La conduttrice aveva manifestato il ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Secondo i rumor in circolazionepotrebbe presto tornare a. A giugno 2021 la conduttrice aveva dato le sue dimissioni all’emittente televisiva.è pronta a tornare in? Secondo indiscrezioni – riportate dal Corriere dello Sport – asarebbe già in corso una trattativa per riavere la conduttrice all’interno dello show che l’ha lanciata verso il successo, Le Iene. Al momento sulla questione non vi sono conferme e del resto, solo alcuni mesi fa (per l’esattezza a giugno) era stata la stessaa confessare via social di aver deciso di consegnare le sue dimissioni adopo 25 anni di onorato carriera. La conduttrice aveva manifestato il ...

