L' ira di Bonaccini contro i no - vax che esultano per la morte di Sassoli | ' Fate schifo'

Advertising

direpuntoit : La chat dei #novax: '#DavidSassoli è morto per il #vaccinoCovid'. L'ira di @sbonaccini: 'Che schifo'. -

Ultime Notizie dalla rete : ira Bonaccini

Globalist.it

E il presidente dell'Emilia - Romagna, Stefano, non trattiene il suo sdegno. 'Infangano persino David Sassoli - sbotta sui social il presidente, pubblicando il fermo - immagine di un ...L'dei gestori " Chiediamo un incontro urgente con il governo per sottoporre alla sua attenzione ... Per motivi diversi il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano, ha espresso perplessità ...Il presidente dell'Emilia-Romagna ha pubblicato il post di un utente felice per la morte: "In queste ore se ne vedono troppi" ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 gen - Mercati: timori per Fed e inflazione. Milano -1,8%, Wall Street tiene (Il Sole 24 Ore, pag. 2) Energia: gas, le regole Ue bloccano 10 miliardi d'investi ...