Le sciocchezze dei no vax non hanno freni | Sassoli per loro è morto a causa del vaccino Vaneggi e insulti sui social

(Di martedì 11 gennaio 2022) Come al solito l'universo no vax non perde occasione per gettare fango anche durante un momento tristissimo di lutto come quello della morte di David: non si tratta semplicemente di 'black ...

Advertising

Valentina_carl : @GianniMagini Un presidente del consiglio così straordinariamente preparato mai avuto. Immagino tu voglia alla pres… - Fra1199 : @STE10031754 l'aumento dei decessi è dovuto al fatto che gli ospedali non riescono a fare il loro dovere, avendo le… - Ettore63583812 : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Dopo i risultati raggiunti dal nostro paese sentire assurdità di questo tipo da esa… - RobertoCini8 : @emiliablu1 @sbonaccini Legga quello che ho scritto,Leucemie,linfomi,mielomi aplasie ecc. esistevano già prima;io f… - ErnestoPascucci : @Chiisana_neko @MediasetTgcom24 La profondità del suo pensiero è immensa, magari se fosse stata informata dei risvo… -

Ultime Notizie dalla rete : sciocchezze dei

Globalist.it

Non mancano interventi del genere anche a commentopost otweet che hanno espresso cordoglio per la morte di David Sassoli. C'è chi, ad esempio, si è preso la briga di postare " sotto a ogni ......in follie esempre più estreme. Esattamente ciò che i fan come me voglio vedere. Tapis roulant. Canoni. Tori. Non manca proprio niente in questo trailer che sembra riportarci ai fast...Sin da ieri, ovvero dall'annuncio del suo ricovero in ospedale, si sono diffusi tweet che mettevano in correlazione - senza alcuna prova - il suo stato di salute con il vaccino ...Di sciocchezze sull’Euro da parte dei sovranisti se ne sono sentite, e se ne continueranno a subire ancora tante, ma alzi la mano chi non ha trovato estremame ...