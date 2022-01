Il calciatore Ahmet Çalik morto in un incidente stradale: ex Galatasaray, aveva 27 anni (Di martedì 11 gennaio 2022) Tragedia nel mondo del calcio. È morto in un , a 27 anni , il difensore turco Ahmet Çalik . Classe 1994, era considerato uno dei migliori giocatori del campionato nel suo ruolo e militava nel ... Leggi su leggo (Di martedì 11 gennaio 2022) Tragedia nel mondo del calcio. Èin un , a 27, il difensore turcoÇalik . Classe 1994, era considerato uno dei migliori giocatori del campionato nel suo ruolo e militava nel ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Turchia, il calciatore Calik morto in un incidente stradale: aveva 27 anni - Eurosport_IT : Una vera disgrazia, il calciatore era sceso in campo appena due giorni fa ?? Riposa in pace Ahmet Calik?? - occhio_notizie : Terribile incidente nella notte, calciatore muore a 27 anni | - SkyTG24 : Turchia, il calciatore Calik morto in un incidente stradale: aveva 27 anni -