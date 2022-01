Il Cagliari vince ancora Battuto il Bologna all' ultimo respiro

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) AGI - Vittoria che pesa come un macigno per il, che beffa 2-1 ilal 93'. Decide un gol di Gaston Pereiro a tempo scaduto, dopo che Pavoletti aveva risposto al vantaggio di Orsolini. Secondo successo di fila per la squadra di Mazzarri, che ora vede più da vicino la salvezza accorciando a -1 dal Venezia quart, che ha comunque una gara da recuperare. Tanto equilibrio all'Unipol Domus nella prima frazione di gioco, con l'occasione più clamorosa che capita sul destro di Bellanova al 14': il laterale destro dei sardi colpisce a botta sicura sul cross basso di Lykogiannis dalla parte opposta, ma centra un palo incredibile da posizione invitante. Una decina di minuti piu' tardi invece, dall'altra parte, gli emiliani spaventano Cragno con Theate, il cui mancino da ottima posizione viene deviato in corner dal portiere. ...

