Gazzetta: Fabio Cannavaro dice no alla Polonia, Pirlo in corsa per il posto da ct (Di martedì 11 gennaio 2022) Fabio Cannavaro ha detto no alla proposta di diventare commissario tecnico della Polonia. A questo punto le quotazioni di Andrea Pirlo per la panchina della Nazionale salgono, scrive la Gazzetta dello Sport. “Cannavaro rimane perplesso sul prendere una nazionale, dove manca la quotidianità di lavoro”. “Anche se la piazza polacca preme per avere un tecnico locale che porti la squadra al Mondiale, il presidente Kulesza sembra orientato ad altre scelte. E nei giorni scorsi c’è stato già un primo contatto con l’entourage di Andrea Pirlo. Il quale è pronto ad ascoltare l’eventuale proposta polacca per rimettersi in gioco dopo l’esperienza juventina che, alla luce dei fatti, sta risultando meno negativa di quanto si pensasse”. Qualche ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 11 gennaio 2022)ha detto noproposta di diventare commissario tecnico della. A questo punto le quotazioni di Andreaper la panchina della Nazionale salgono, scrive ladello Sport. “rimane perplesso sul prendere una nazionale, dove manca la quotidianità di lavoro”. “Anche se la piazza polacca preme per avere un tecnico locale che porti la squadra al Mondiale, il presidente Kulesza sembra orientato ad altre scelte. E nei giorni scorsi c’è stato già un primo contatto con l’entourage di Andrea. Il quale è pronto ad ascoltare l’eventuale proposta polacca per rimettersi in gioco dopo l’esperienza juventina che,luce dei fatti, sta risultando meno negativa di quanto si pensasse”. Qualche ...

Advertising

napolista : Gazzetta: Fabio #Cannavaro dice no alla #Polonia, #Pirlo in corsa per il posto da ct Nei giorni scorsi la Federazi… - sportli26181512 : Polonia, idea Cannavaro c.t.: La Polonia starebbe pensando a Fabio Cannavaro come nuovo c.t. Lo riferisce la Gazzet… - guerrini_fabio : RT @LaVeritaWeb: Parla l’ex ministro dell’Economia Giulio Tremonti: «Se Draghi va al Colle, inevitabili le elezioni. Il popolo è messo ai m… - fabio_alessio : @GlaspinaOff @maldiniforever3 @EnzoMontaruli @MirkoFr @Gazzetta_it Ok, è tutto un complotto. Perché con un altro ar… - GlaspinaOff : @maldiniforever3 @EnzoMontaruli @fabio_alessio @MirkoFr @Gazzetta_it Siete proprio dei pagliacci al soldo della maf… -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Fabio Nuova Samp, ora Borini e Villar Villar è nel mirino della società blucerchiata, come riporta La Gazzetta dello Sport. Nella Sampdoria ha ripreso invece quota il nome di Fabio Borini , attaccante sotto contratto con il Karagumruk, club di Istanbul che milita nel campionato di Super Lig turco. ...

Operativa la nuova squadra di Jaguar Land Rover Italia ... subentra a Federico Palumbieri, passato all'Headquarter europeo di Jaguar Land Rover nel ruolo di European Finance Director; Fabio Romano, Chief Marketing Officer si conferma a capo della Divisione ...

Polonia, oggi la risposta definitiva di Cannavaro. L’alternativa? Pirlo La Gazzetta dello Sport Gazzetta: Fabio Cannavaro dice no alla Polonia, Pirlo in corsa per il posto da ct Nei giorni scorsi la Federazione ha avuto un primo contatto con l'entourage di Pirlo, che si è detto disposto ad ascoltare l'offerta ...

Samp: Borini e Villar dopo Rincon e Conti. Empoli, obiettivo Murru Polonia: Cannavaro no, Pirlo sì? — Fabio Cannavaro sta riflettendo sul suo futuro da allenatore. Già perché l’offerta avuta dalla federazione polacca di guidare la squadra ...

Villar è nel mirino della società blucerchiata, come riporta Ladello Sport. Nella Sampdoria ha ripreso invece quota il nome diBorini , attaccante sotto contratto con il Karagumruk, club di Istanbul che milita nel campionato di Super Lig turco. ...... subentra a Federico Palumbieri, passato all'Headquarter europeo di Jaguar Land Rover nel ruolo di European Finance Director;Romano, Chief Marketing Officer si conferma a capo della Divisione ...Nei giorni scorsi la Federazione ha avuto un primo contatto con l'entourage di Pirlo, che si è detto disposto ad ascoltare l'offerta ...Polonia: Cannavaro no, Pirlo sì? — Fabio Cannavaro sta riflettendo sul suo futuro da allenatore. Già perché l’offerta avuta dalla federazione polacca di guidare la squadra ...