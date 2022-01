Eleonora Daniele: garanzia di successo e ascolti (Di martedì 11 gennaio 2022) Grandi elogi da platinette per Eleonora Daniele nel Numero di Dipiu in edicola. Il suo Storie italiane è una sicurezza per Rai1: la conduttrice infatti sarebbe ben stretta al suo timone e assolutamente inamovibile grazie agli ascolti e ai grandi risultati del programma e al positivo ritorno di immagine che ne consegue .” La Daniele e un'ottima professionista “ dice platinette , sempre sul pezzo e capace di coniugare il servizio pubblico con un prodotto che è anche di buoni sentimenti . Infatti L'indiscrezione che circola proprio in queste ultime ore e che trova conferma nelle nostre fonti sarebbe una sua riconferma per l'anno prossimo! Negli anni la conduttrice padovana ha sempre portato avanti battaglie contro ogni forma di discriminazione, schierandosi dalla parte dei più deboli. Non solo: nel corso della ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Grandi elogi da platinette pernel Numero di Dipiu in edicola. Il suo Storie italiane è una sicurezza per Rai1: la conduttrice infatti sarebbe ben stretta al suo timone e assolutamente inamovibile grazie aglie ai grandi risultati del programma e al positivo ritorno di immagine che ne consegue .” Lae un'ottima professionista “ dice platinette , sempre sul pezzo e capace di coniugare il servizio pubblico con un prodotto che è anche di buoni sentimenti . Infatti L'indiscrezione che circola proprio in queste ultime ore e che trova conferma nelle nostre fonti sarebbe una sua riconferma per l'anno prossimo! Negli anni la conduttrice padovana ha sempre portato avanti battaglie contro ogni forma di discriminazione, schierandosi dalla parte dei più deboli. Non solo: nel corso della ...

