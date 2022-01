Cosa comprare con i saldi? Ecco qua!

Leggi su iodonna

(Di martedì 11 gennaio 2022) È facile passeggiare per New York City e incrociare Katie Holmes e il suo sguardo malinconico. Paparazzi in primis che, sin dai tempi pre pandemici, la fotografano almeno una volta a settimana in tutte le occasioni, persino coi sacchetti della spesa. E così l’hanno resa un’icona dello streetstyle senza troppa fatica. Eppure, anche solo in nome di Joey Potter, è ben chiaro quanto Katie Holmes non sia solo una fashion influencer. Anche se, per dire l’ultima, ha portato al sold out persino delle mascherine, le plaid Maskc kN95 (e, insomma, Ferragni fatti più in là!). Lo stile di Katie Holmes guarda le foto ...