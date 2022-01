Corea del Nord, lanciato un nuovo missile balistico. "Vola a velocità Mach 10" (Di martedì 11 gennaio 2022) La Corea del Nord ha sfidato nuovamente le risoluzioni internazionali lanciando un missile balistico ipersonico, e lo ha fatto dopo che poche ore prima dell'invito di sei Paesi, fra i quali Usa e ... Leggi su quotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Ladelha sfidato nuovamente le risoluzioni internazionali lanciando unipersonico, e lo ha fatto dopo che poche ore prima dell'invito di sei Paesi, fra i quali Usa e ...

Advertising

La7tv : #ottoemezzo Marco Travaglio attacca Mario Draghi: 'Chiedere ai giornalisti di non fare le domande è roba da Corea d… - repubblica : La Corea del Nord lancia in mare un proiettile non identificato - RaiNews : Nordcorea: nuovo test di missile balistico. Ha volato per più di 700 km a un'altitudine massima di 60 km, per una v… - Giusepp62081124 : RT @conteDartagnan: avere uno come Travaglio sparare minchiate a reti unificate è la vera roba da Corea del Nord…e non sto scherzando purtr… - SamaRosa70 : RT @Willi_Shake_01: L'#hashtag #DraghiVattene è scomparso dai Twitter Trend, di colpo dopo la conferenza stampa di 'Grisù'. Fan scomparire… -