Tar Campania sospende l’ordinanza di De Luca, scuola torna in presenza (Di lunedì 10 gennaio 2022) NAPOLI (ITALPRESS) – Il Tar della Campania sospende l’ordinanza del governatore Vincenzo De Luca dello scorso 7 gennaio, che prevedeva la chiusura delle scuole dell’infanzia, elementari e medie fino alla fine del mese. Accolto il ricorso presentato da un gruppo di genitori rappresentati dagli avvocati Giacomo Profeta e Luca Rubinacci. A decidere è stata la quinta sezione del Tribunale amministrativo regionale, presieduta dalla giudice Maria Abruzzese, che con decreto cautelare ha bloccato l’efficacia dell’ordinanza e ha fissato la camera di consiglio: la trattazione ci sarà l’8 febbraio (ben oltre la data di scadenza dell’ordinanza che, salvo prolungamenti, avrebbe cessato i suoi effetti il 29 gennaio). In mattinata, in una cospicua memoria difensiva, la Regione aveva ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 gennaio 2022) NAPOLI (ITALPRESS) – Il Tar delladel governatore Vincenzo Dedello scorso 7 gennaio, che prevedeva la chiusura delle scuole dell’infanzia, elementari e medie fino alla fine del mese. Accolto il ricorso presentato da un gruppo di genitori rappresentati dagli avvocati Giacomo Profeta eRubinacci. A decidere è stata la quinta sezione del Tribunale amministrativo regionale, presieduta dalla giudice Maria Abruzzese, che con decreto cautelare ha bloccato l’efficacia dele ha fissato la camera di consiglio: la trattazione ci sarà l’8 febbraio (ben oltre la data di scadenza delche, salvo prolungamenti, avrebbe cessato i suoi effetti il 29 gennaio). In mattinata, in una cospicua memoria difensiva, la Regione aveva ...

Advertising

ilriformista : Da domani in #Campania si torna a #scuola - TgLa7 : ????#Scuola: #Tar accoglie anche ricorso di @Palazzo_Chigi e dei Ministeri contro ordinanza rinvio apertura del pres… - Corriere : Scuola, il Tar boccia l’ordinanza di De Luca: da domani in Campania si torna a scuola - danielecoduti : RT @LaStampa: Scuola, il Tar della Campania sospende l’ordinanza di De Luca. Domani scuole aperte - La7tv : #la7retweet Scuola, il Tar della Campania sospende l'ordinanza Vincenzo De Luca in merito alla chiusura delle scuol… -