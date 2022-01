Stabilimento Leonardo Grottaglie. Oggi importante incontro. Donatelli: “Istituzioni locali e regionali si facciano sentire” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Oggi ci sarà un importante incontro dei sindacati con i vertici di Leonardo-Finmeccanica, per entrare nel merito della crisi della divisione Aerostrutture che ha i suoi stabilimenti tutti nel Sud: Nola, Pomigliano d’Arco, FOggia e Grottaglie. Questo incontro è stato preceduto da compatti scioperi dei lavoratori e da qualche importante iniziativa di alcuni parlamentari come Rina De Lorenzo e Federico Fornaro per chiedere al Governo una azione congiunta dei Ministeri del Lavoro, dell’Economia e dello Sviluppo Economico. Ma è lo Stabilimento di Grottaglie il più penalizzato tra i siti della Divisione Aerostrutture a causa della monocommittenza di Boeing nello Stabilimento ... Leggi su tarantinitime (Di lunedì 10 gennaio 2022)ci sarà undei sindacati con i vertici di-Finmeccanica, per entrare nel merito della crisi della divisione Aerostrutture che ha i suoi stabilimenti tutti nel Sud: Nola, Pomigliano d’Arco, Fa e. Questoè stato preceduto da compatti scioperi dei lavoratori e da qualcheiniziativa di alcuni parlamentari come Rina De Lorenzo e Federico Fornaro per chiedere al Governo una azione congiunta dei Ministeri del Lavoro, dell’Economia e dello Sviluppo Economico. Ma è lodiil più penalizzato tra i siti della Divisione Aerostrutture a causa della monocommittenza di Boeing nello...

Ultime Notizie dalla rete : Stabilimento Leonardo Divisione Aerostrutture di Leonardo, oggi si decide sulla Cig ...risulta essere il più colpito dal calo di ordini anche perché Grottaglie è ancora uno stabilimento ...dello sciopero nazionale del 6 dicembre con manifestazione a Roma davanti alla sede di Leonardo in ...

Ex Ilva: manifesto a Taranto, Befana porta cenere e carbone Sullo sfondo di questa immagine tetra si scorgono i camini dello stabilimento siderurgico ... La grafica è di Leonardo Zaza. Il manifesto è stato fatto affiggere dal Comitato Cittadino Salute e Ambiente,...

Divisione Aerostrutture di Leonardo, oggi si decide sulla Cig AGI - Agenzia Italia Leonardo, come decollerà il programma Tempest in Italia Le commissioni Difesa di Camera e Senato hanno approvato lo schema di decreto ministeriale che prevede la partecipazione italiana al Tempest ...

Crisi ex Alenia, Donatelli:”Sindaco immobile, convochi Consiglio con altri Comuni” Francesco Donatelli, capogruppo del PD in Consiglio Comunale a Grottaglie, interviene nuovamente sulla Questione Ex Alenia. “Oggi ci sarà un importante incontro dei sindacati con i vertici di Leonardo ...

