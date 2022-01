Priyanka Chopra: “Bullismo e razzismo hanno influito sulla mia autostima” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Priyanka Chopra, famosa attrice indiana, svela il suo passato difficile: “Bullismo e razzismo hanno influito moltissimo sulla mia autostima” Bullismo, LE PAROLE DI Priyanka Chopra- Il Bullismo si conferma un fenomeno super diffuso. Anche i VIP talvolta sono vittime: è sicuramente il caso di Priyanka Chopra, famosa attrice indiana. Ecco le sue dichiarazioni ad Associated Press: “Al liceo mi chiamavano Brownie, Curry, mi dicevano: “Torna sull’elefante”. Bullismo e razzismo hanno influito sulla mia autostima”. Dopo i numerosi insulti ricevuti, ... Leggi su zon (Di lunedì 10 gennaio 2022), famosa attrice indiana, svela il suo passato difficile: “moltissimomia, LE PAROLE DI- Ilsi conferma un fenomeno super diffuso. Anche i VIP talvolta sono vittime: è sicuramente il caso di, famosa attrice indiana. Ecco le sue dichiarazioni ad Associated Press: “Al liceo mi chiamavano Brownie, Curry, mi dicevano: “Torna sull’elefante”.mia”. Dopo i numerosi insulti ricevuti, ...

Advertising

Cosmopolitan_IT : Cosmo Confidential - Priyanka Chopra: «Quando sono in ansia divento nostalgica» - HaiderChopra : RT @Cosmopolitan_IT: Cosmo Confidential - Priyanka Chopra: «Quando sono in ansia divento nostalgica» - PCsShagufta : RT @Cosmopolitan_IT: Cosmo Confidential - Priyanka Chopra: «Quando sono in ansia divento nostalgica» - wajidurgr8 : RT @Cosmopolitan_IT: Cosmo Confidential - Priyanka Chopra: «Quando sono in ansia divento nostalgica» - pccrave : RT @Cosmopolitan_IT: Cosmo Confidential - Priyanka Chopra: «Quando sono in ansia divento nostalgica» -