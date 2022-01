NFL – I risultati della Week 18 2021

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 10 gennaio 2022) I verdetti18di Regular season sono arrivati e ora il tabellone playoffAFC eNFC è al completo. Nell’ultima settimana di stagione regolare, San Francisco conferma il proprio piazzamento e si aggiudica la post season dopo un anno di assenza. Per quanto riguarda la AFC, la situazione riguardante il sesto e il settimo slot disponibile si ribalta completamente. Come si sono concluse le partite chiave per i playoff nella18? Dopo un inizio di gara da dimenticare, San Francisco riesce a completare la rimonta in casa dei rivali dei Rams e strappare il biglietto per la post season. I 49ers escono vincitori dalla sfida per 27-24. La vittoria dei Saints, 30-20 contro i Falcons, non basta dunque alla franchigia...