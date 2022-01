La posizione scomoda di Djokovic (Di lunedì 10 gennaio 2022) ?È solo che mi hai messo in una posizione molto scomoda”, dichiara Novak Djokovic allo sconosciuto poliziotto di frontiera che gli sta per annullare il visto. È un passaggio della trascrizione ufficiale su cui il giudice federale di un tribunale di Melbourne ha costruito il suo verdetto, revocando la decisione di fermare il numero uno del tennis, finito invece che agli agognati Australian Open in un centro di detenzione per migranti, e assurto così a vittima ideale di un sistema che ha finito per contraddire se stesso. Tralasciando il pasticcio fatto dalle autorità australiane, e la spada di Damocle di una possibile espulsione da parte del locale ministro dell’immigrazione, che porterebbe a una rinnovata fiammata nazionalista dalle parti di Belgrado, dove in parecchi non aspettano altro, essendo Nole considerato alla stregua di ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 10 gennaio 2022) ?È solo che mi hai messo in unamolto”, dichiara Novakallo sconosciuto poliziotto di frontiera che gli sta per annullare il visto. È un passaggio della trascrizione ufficiale su cui il giudice federale di un tribunale di Melbourne ha costruito il suo verdetto, revocando la decisione di fermare il numero uno del tennis, finito invece che agli agognati Australian Open in un centro di detenzione per migranti, e assurto così a vittima ideale di un sistema che ha finito per contraddire se stesso. Tralasciando il pasticcio fatto dalle autorità australiane, e la spada di Damocle di una possibile espulsione da parte del locale ministro dell’immigrazione, che porterebbe a una rinnovata fiammata nazionalista dalle parti di Belgrado, dove in parecchi non aspettano altro, essendo Nole considerato alla stregua di ...

LorenzettiRob : @HuffPostItalia La posizione scomoda è quella dei Vs 2 neuroni all'interno della scatola ?? cranica - BaldoliniS : RT @HuffPostItalia: La posizione scomoda di Djokovic - HuffPostItalia : La posizione scomoda di Djokovic - gaiajeanne : @sweets0vl Di nulla! Ora il Ministro è in una posizione scomoda perché il Governo è sotto pressione da parte dell’o… - lauraro1974 : @BELLIPRODUCTION Sei in una posizione scomoda... bisogna ammetterlo. La gente continuerà a parlare, c'è poco da far… -