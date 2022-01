GF Vip, Soleil Sorge e il futuro in TV: dove potremmo vederla (a sorpresa) (Di lunedì 10 gennaio 2022) Soleil Sorge è senza dubbio uno dei volti di punta del Gf Vip 6, una delle concorrenti più seguite dell’edizione in corso, e per questo, secondo delle indiscrezioni, la produzione del programma starebbe pensando a un nuovo ruolo da protagonista per lei. Soleil Sorge, nuova opinionista del GF Vip Il reality è da tempo una potenziale rampa di lancio per tutti. Non si contano infatti i concorrenti che usciti dalla Casa hanno avuto grandi occasioni lavorative, a cominciare da Pierpaolo Pretelli, che da concorrente della scorsa edizione è passato ad affiancare Mara Venier nel programma di punta della domenica pomeriggio di Rai Uno, senza dimenticare lo stesso Tommaso Zorzi, vincitore della quinta edizione, che ha avuto un crescendo di occasioni dopo l’incoronazione di Signorini. La tradizione non dovrebbe saltare nemmeno ... Leggi su dilei (Di lunedì 10 gennaio 2022)è senza dubbio uno dei volti di punta del Gf Vip 6, una delle concorrenti più seguite dell’edizione in corso, e per questo, secondo delle indiscrezioni, la produzione del programma starebbe pensando a un nuovo ruolo da protagonista per lei., nuova opinionista del GF Vip Il reality è da tempo una potenziale rampa di lancio per tutti. Non si contano infatti i concorrenti che usciti dalla Casa hanno avuto grandi occasioni lavorative, a cominciare da Pierpaolo Pretelli, che da concorrente della scorsa edizione è passato ad affiancare Mara Venier nel programma di punta della domenica pomeriggio di Rai Uno, senza dimenticare lo stesso Tommaso Zorzi, vincitore della quinta edizione, che ha avuto un crescendo di occasioni dopo l’incoronazione di Signorini. La tradizione non dovrebbe saltare nemmeno ...

