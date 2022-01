GF Vip, “Parli con tutti tranne che con me!”: è crisi tra due concorrenti molto discussi (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nella casa del GF Vip non mancano mai liti e chiarimenti, accuse e gelosie: stavolta la crisi è tra due Vipponi molto amati e molto discussi. Se a tenere banco nei primi mesi di questa sesta edizione del GF Vip sono stati Soleil e Alex Belli, nelle ultime settimane non si fa altro che parlare L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nella casa del GF Vip non mancano mai liti e chiarimenti, accuse e gelosie: stavolta laè tra due Vipponiamati e. Se a tenere banco nei primi mesi di questa sesta edizione del GF Vip sono stati Soleil e Alex Belli, nelle ultime settimane non si fa altro che parlare L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Solito_sospetto : @HoaraBorselli Un tweet più sciocco dell'altro.E' chiaro che non conosci la differenza tra un vaccino e un altro, n… - isladecoco7 : @MonicaLottoV @ilgiornale Valido antidoto? Parli con uno a caso, il dottor Galli, tridosato, è stato malissimo (sue… - MiriFasanelli : RT @fal90294227: Non è che ci vuole tanto per capire che lo fanno apposta x far guardare stasera la puntata,a loro non importa quello che… - fal90294227 : Non è che ci vuole tanto per capire che lo fanno apposta x far guardare stasera la puntata,a loro non importa quel… - blueleo0007 : @Anastas16236142 @Carmen260381 Tu non ti fai i cazzi tuoi! Tu sei una di quei fan-atici ce appettano le briciole da… -