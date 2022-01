Covid, pediatri: aumentano ricoveri tra under 19: +600 in 7 giorni (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nelle ultime settimane stanno aumentando i ricoveri dovuti al Covid nella fascia d'età sotto i 19 anni. I casi sono passati da 1.024.963 del 28 dicembre a 1.182.094 del 5 gennaio. Negli ultimi 7 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nelle ultime settimane stanno aumentando idovuti alnella fascia d'età sotto i 19 anni. I casi sono passati da 1.024.963 del 28 dicembre a 1.182.094 del 5 gennaio. Negli ultimi 7 ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid pediatri Covid, pediatri: aumentano ricoveri tra under 19: +600 in 7 giorni Nelle ultime settimane stanno aumentando i ricoveri dovuti al Covid nella fascia d'età sotto i 19 anni. I casi sono passati da 1.024.963 del 28 dicembre a 1.182.094 del 5 gennaio. Negli ultimi 7 giorni i ricoveri sono passati da 9423 a 10.082, cioè oltre 600 in ...

Covid, Pediatri: +600 ricoveri tra gli under 19 in 7 giorni "Al momento il vaccino è l'unica vera arma che abbiamo a disposizione", ricorda la presidente della Società italiana di pediatria ...

