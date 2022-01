Campania, TAR boccia ordinanza di De Luca. Domani si torna a scuola (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il Tar della Regione Campania ha accolto il ricorso del Governo e di alcuni cittadini favorevoli alla riapertura delle scuole contro l’ordinanza di De Luca che stabiliva la chiusura lo stop alle lezioni in presenza, fino al 29 gennaio, per asili nido, elementari e medie. Campania, TAR boccia ordinanza di De Luca. Domani si torna L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il Tar della Regioneha accolto il ricorso del Governo e di alcuni cittadini favorevoli alla riapertura delle scuole contro l’di Deche stabiliva la chiusura lo stop alle lezioni in presenza, fino al 29 gennaio, per asili nido, elementari e medie., TARdi DesiL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

