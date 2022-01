WTA Melbourne 1 2022, Simona Halep torna al successo e si candida per gli Australian Open (Di domenica 9 gennaio 2022) Super Simona Halep! La rumena torna a conquistare un titolo dopo un anno e quattro mesi, dà uno schiaffo al suo 2021 pieno zeppo di infortuni e si ricandida prepotentemente ad un posto tra le grandi. Una delle migliori tenniste del ventunesimo secolo, compiuti i 30 anni, non ha ancora voglia di crogiolarsi nei ricordi ed ha le migliori intenzioni per vincere e continuare a competere. Lo aveva promesso ad inizio settimana e così è stato: l’ex numero 1 del mondo sconfigge per 6-2 6-3 Veronika Kudermetova e conquista, nel WTA 250 di Melbourne 1, il titolo numero 23 della sua straordinaria carriera. E ora attenzione: nella corsa agli Australian Open, c’è anche lei! I due set scorrono su un copione molto simile: la prima a piazzare il break è sempre la russa, ma la numero 2 ... Leggi su sportface (Di domenica 9 gennaio 2022) Super! La rumenaa conquistare un titolo dopo un anno e quattro mesi, dà uno schiaffo al suo 2021 pieno zeppo di infortuni e si riprepotentemente ad un posto tra le grandi. Una delle migliori tenniste del ventunesimo secolo, compiuti i 30 anni, non ha ancora voglia di crogiolarsi nei ricordi ed ha le migliori intenzioni per vincere e continuare a competere. Lo aveva promesso ad inizio settimana e così è stato: l’ex numero 1 del mondo sconfigge per 6-2 6-3 Veronika Kudermetova e conquista, nel WTA 250 di1, il titolo numero 23 della sua straordinaria carriera. E ora attenzione: nella corsa agli, c’è anche lei! I due set scorrono su un copione molto simile: la prima a piazzare il break è sempre la russa, ma la numero 2 ...

Advertising

sportface2016 : WTA Melbourne 1 2022, Simona #Halep torna al successo e si candida per gli Australian Open #MelbourneSummerSet - leopnd1 : Abbiamo la prima vincitrice del 2022: Amanda Anisimova supera in finale della Melbourne Summer Set 2 sia Aliaksandr… - zazoomblog : WTA Melbourne 2 2022 secondo titolo in carriera per Amanda Anisimova - #Melbourne #secondo #titolo #carriera - sportface2016 : WTA Melbourne 2 2022, secondo titolo in carriera per Amanda #Anisimova #MelbourneSummerSet - LorenzoAndreol4 : Live su @SuperTennis al commento della finale del Melbourne Summer Set 2 (WTA 250) tra Amanda Anisimova e Aliaksandra Sasnovich ?????? -