Soleil Sorge opinionista del Grande Fratello VIP 7 Ecco lo spoiler

Advertising

MassimoDainese7 : RT @mat11700: Bene eccoci quí: Federica con una frequentazione fuori al pari di Soleil può limonarsi Gianmaria e non le viene mossa nessuno… - Giovannid_22 : @Alessia69591094 @GranS0leil Infatti lei dice sempre tutto e il contrario di tutto, così all'occorrenza può intorta… - shardana1966 : @GrandeFratello Se c'è una che ha sempre messo zizzania e la Sorge....Fuori Soleil Fuori Katia! - ParliamoDiNews : Soleil Sorge verso il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip 7 #soleil #sorge #ruolo #opinionista #fratello - 361_magazine : Soleil Sorge potrebbe vestire i panni di opinionista nella prossima edizione del Grande Fratello Vip. Lo svela Casa… -

Ultime Notizie dalla rete : Soleil Sorge

- - > Le ultime voci suSorgè Nonostantesi stia godendo la propria avventura al 'Grande Fratello Vip', riuscendo a conquistare il pubblico a tal punto di essere tra le favorite per ...Grande Fratello Vip,protagonista della prossima edizione? Il rumorpotrebbe non esaurire al GF Vip 6 il suo legame con il programma: stando al giornalista Gabriele Parpiglia, infatti, l'...Soleil Sorge potrebbe vestire i panni di opinionista nella prossima edizione del Grande Fratello Vip. Lo svela Casa Chi ...Secondo il giornalista Gabriele Parpiglia l'attuale concorrente del "Grande Fratello Vip", Soleil Sorgè, potrebbe prendere parte del cast della prossima edizione come opinionista del programma.